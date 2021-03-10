Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su Attila Szalai!

Devre arasında kadroya katılan Szalai'nin oynadığı futbol Fenerbahçe camiasına parmak ısırtıyor.

10 Mart 2021 Çarşamba - 9:53
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Sarı-lacivertlilerin yeni Lugano'su olarak görülen ve Konya maçında da ilk golü atan Szalai taraftarların sevgilisi haline geldi.
 
Yıllık 800 bin Euro bedelli oynayan Macar futbolcu hem sağ hem de sol stoper olarak görev yaparken sol bekte de forma giyiyor.
 
Defansif orta mevkisinde de görev alabilen 23 yaşındaki futbolcunun genç takımda kanat olarak oynadığı sonrasında stopere geçtiği öğrenildi.
 
Devre arası transfer döneminde kadroya katılan ve tam bir joker olan Attila Szalai lisansının çıkmasının ardından oynadığı maçlarda 90 dakika sahada kalırken Erol Bulut'un en güvendiği isimler arasına girdi.

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Etiketler: szalai fenerbahçe
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