Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Aurelio Buta oldu!

Fenerbahçe, Belçika'nın Antwerp takımında oynayan 24 yaşındaki sağ bek Aurelio Buta ile prensip anlaşmasına vardı.

18 Haziran 2021 Cuma - 7:56
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim sürprizleri! İşte Osayi-Samuel'in yeni takımı! Devin Booker resmen Fenerbahçe'de! 2 yıllık anlaşma İşte Pelkas'a talip olan ilk kulüp 'Ben beğenmedim ufaklık telefonla oynarken...'

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürüyor. Antwerp ile temas kuran Fenerbahçe yönetimi 24 yaşındaki sağ beki Aurelio Buta'yı bonservisi ile transfer etmek istiyor.

 
Sarı-Lacivertliler Buta’nın transferinde Michael Frey’i takasta kullanmak istedi ancak Belçika temsilcisi bu teklife sıcak bakmadı ve Frey’in bonservisini aldı.
 
Antwerp, Aurelio Buta için yaklaşık 2 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli talep ediyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Portekizli Aurelio Buta, geçen sezon Antwerp forması ile tüm kulvarlarda 34 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Antwerp buta fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ghezzal'a gelen resmi teklifi açıkladı! 'Dinlemek bile istemedi' Ghezzal'a gelen resmi teklifi açıkladı! 'Dinlemek bile istemedi'
Favre Crystal Palace ile masaya oturunca Ali Koç yeni teknik direktörüyle görüşmelere başladıFavre Crystal Palace ile masaya oturunca Ali Koç yeni teknik direktörüyle görüşmelere başladı EURO 2020'de neler oluyor? Türkiye maçı sonrası iki kez daha...EURO 2020'de neler oluyor? Türkiye maçı sonrası iki kez daha... Zeljko Obradovic geri dönüyor! Yeni takımı için sinyali verdiZeljko Obradovic geri dönüyor! Yeni takımı için sinyali verdi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.