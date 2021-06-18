Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Aurelio Buta oldu!





Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürüyor. Antwerp ile temas kuran Fenerbahçe yönetimi 24 yaşındaki sağ beki Aurelio Buta'yı bonservisi ile transfer etmek istiyor.

Sarı-Lacivertliler Buta’nın transferinde Michael Frey’i takasta kullanmak istedi ancak Belçika temsilcisi bu teklife sıcak bakmadı ve Frey’in bonservisini aldı.