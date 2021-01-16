Fenerbahçe'nin yeni stoperi Attila Szalai İstanbul'da!

16 Ocak 2021 Cumartesi - 22:35
Fenerbahçe'nin yeni transferi Macar futbolcu Attila Szalai, sağlık
kontrolleri için İstanbul
'a geldi.
22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 21.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Szalai daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrıldı.
Bu sezon Kıbrıs
takımıyla toplam 19 maça çıkan Szalai, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Szalai, UEFA
Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin Macaristan
ile oynadığı iki maçta da forma giydi. Milli Takımımız bu iki maçta da rakibine gol atamamıştı.