Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile her konuda anlaşma sağladı.

28 Temmuz 2020 Salı - 22:14
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Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile her konuda anlaştı.
 
TRTSpor'un haberine göre, Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşan Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor kupa finalinin ardından sezonun bitimi sonrasında resmi imzayı atacak.
 
"TEKNİK HEYETİ BOZULACAK"
 
Aytemiz Alanyaspor'da teknik kadrosunda 11-12 kişilik ekibi olan Erol Bulut'a, Fenerbahçe'ye gelirken yanında iki antrenör getireceği söylendi ve başarılı teknik adam yönetimin bu şartını kabul etti. (TRT Spor)

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