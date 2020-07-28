Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

28 Temmuz 2020 Salı - 22:14
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut
ile her konuda anlaştı.
TRTSpor'un haberine göre, Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşan Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
kupa finalinin ardından sezonun bitimi sonrasında resmi imzayı atacak.
"TEKNİK HEYETİ BOZULACAK"
Aytemiz Alanyaspor'da teknik kadrosunda 11-12 kişilik ekibi olan Erol Bulut'a, Fenerbahçe'ye gelirken yanında iki antrenör getireceği söylendi ve başarılı teknik adam yönetimin bu şartını kabul etti. (TRT Spor)