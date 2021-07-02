Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın ilk açıklamaları!

Fenerbahçe'nin takımın başına getirdiği Vitor Pereira'nın ilk açıklamaları kulübün resmi sitesinden paylaşıldı.

İşte Pereira'nın sözleri;

Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım.