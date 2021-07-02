Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın ilk açıklamaları!

Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pererira, anlaşmanın ardından düşüncelerini paylaştı.

02 Temmuz 2021 Cuma - 19:52
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Fenerbahçe'nin takımın başına getirdiği Vitor Pereira'nın ilk açıklamaları kulübün resmi sitesinden paylaşıldı.
 
İşte Pereira'nın sözleri;
 
Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım.
 
BENİ ETKİLEDİ
 
Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak. Başkan Ali Koç’la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe’nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi
 
ÇOK ETKİLEYİCİ
 
Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye’de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım.
 
COŞKUYU DA ÖZLEDİM
 
Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim.

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