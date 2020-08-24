Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, saat 23.00'te İstanbul'a gelecek. Uruguaylı stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 22:08
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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Mauricio Lemos, saat 23.00'te İstanbul'a gelecek. Uruguaylı stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
 
BARCELONA'YI REDDETMİŞTİ
 
Mauricio Lemos, 2017 yılında Barcelona'dan gelen transfer teklifini "Parayı değil, futbolu seçtim. Ben oynamak ve gelişimimi sürdürmek istiyorum. Bu yüzden Barcelona'ya gitmedim" sözleriyle reddettiğini açıklamıştı.
 
MAURICIO LEMOS KİMDİR?
 
Mauricio Lemos 24 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Uruguaylı stoper oyuncusu 1.87 boyunda. İspanya'da Las Palmas takımında forma giyen Mauricio Lemos, geçtiğimiz sezon ligde 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Mauricio Lemos kariyerinde daha önce 2016 yılında Rubin Kazan'dan 2 milyon euro bedelle Las Palmas'a transfer oldu.

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