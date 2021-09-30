Fenerbahçe - Olympiakos

MAÇTAN DAKİKALAR

38' Reabciuk, Szalai'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Oleg Reabciuk

Masouras sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi. M. Camara penaltı noktasının üstünde topa buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı. Camara'nın yaptığı düzgün vuruşta 36'Masouras sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi. M. Camara penaltı noktasının üstünde topa buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı. Camara'nın yaptığı düzgün vuruşta Altay son anda gole izin vermedi.

Fenerbahçe sol kanadı sağ 33'Fenerbahçe sol kanadı sağ kanada göre daha etkili kullanıyor.

31' Valencia sol kanattan içeri ortaladı. Top savunmadan geri döndü. Fenerbahçeli futbolcular elle oynama var diye itirazlarda bulundu ancak İspanyol hakem oyunu devam ettirdi.

28' Bu dakikalarda oyunda gerginlik artmış durumda.

25' Palkas süratli bir şekilde sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi. Pelkas ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı. Kale önünde Rossi'nin yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.