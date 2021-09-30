Fenerbahçe - Olympiakos

30 Eylül 2021 Perşembe - 18:25
| Son Güncelleme : 30 09 2021 - 20:28
MAÇTAN DAKİKALAR
39' Masouras sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında Novak'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.
38' Reabciuk, Szalai'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Oleg Reabciuk
36'
Masouras sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi. M. Camara penaltı noktasının üstünde topa buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı. Camara'nın yaptığı düzgün vuruşta Altay
son anda gole izin vermedi.
33'
Fenerbahçe sol kanadı sağ kanada
göre daha etkili kullanıyor.
31' Valencia sol kanattan içeri ortaladı. Top savunmadan geri döndü. Fenerbahçeli futbolcular elle oynama var diye itirazlarda bulundu ancak İspanyol hakem oyunu devam ettirdi.
28' Bu dakikalarda oyunda gerginlik artmış durumda.
25' Palkas süratli bir şekilde sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi. Pelkas ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı. Kale önünde Rossi'nin yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
22' Sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi pasını kale önüne aktarmak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
19' Osayi'nin pasında ceza sahası dışının sağ çaprazından kaleyi yoklayan Gustavo'nun pozisyonunda top savunmadan geri döndü.
17' Golün ardından Fenerbahçe daha fazla atak yapmaya başladı.
14' Valencia sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Hiç kimsenin dokunamadığı topu kaleci Vaslic çıktı ve aldı.
12' Her iki takımda karşılıklı pozisyonlara girerek gol arıyor.
7' Çalımlara sol kanattan ceza sahasına giren Valencia'nın ön direkte dar açıdan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
6' GOL! Camara'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Soares ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Tiquinho Soares
4' Fenerbahçe orta sahada hazırlık pasları yapıyor.
2' Sol kanattan topu sürerek ceza sahasına yaklaşan Ferdi, ceza sahasının dışının sol çaprazından şansını denedi. Ferdi'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
İLK 11'LER!
FENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia.
OLYMPİAKOS: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares.