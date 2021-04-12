Fenerbahçe Opet, VakıfBank maçına çıkacak mı? Koronavirüs vakaları 5'e yükseldi...

Fenerbahçe Opet'te 3 olan pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi. Sarı-lacivertli takım, buna rağmen final serisinin ikinci maçında VakıfBank karşısına çıkacak.

12 Nisan 2021 Pazartesi - 16:58
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Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde VakıfBank ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin artan koronavirüs vakaları sebebiyle maça çıkmayacağı iddia edilmişti.
 
Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; 5 oyuncuda pozitif vaka çıkmasına rağmen Sarı-lacivertli takım, final maçına kadrosunda kullanabileceği oyuncularla çıkacak.
 
VE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı lacivertli kulüp gelişmeyi doğrulayarak toplamda 5 sporcunun karantina süreçlerinin devam ettiğini bu açıklamayla vurguladı:
"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
 
İki takım arasındaki karşılaşma 13 Nisan Salı 19.30'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.

 

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Etiketler: Koronavirüs Fenerbahçe VakıfBank
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