Fenerbahçe Opet, VakıfBank maçına çıkacak mı? Koronavirüs vakaları 5'e yükseldi...

12 Nisan 2021 Pazartesi - 16:58
Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde VakıfBank
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin artan koronavirüs vakaları sebebiyle maça çıkmayacağı iddia edilmişti.
Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; 5 oyuncuda pozitif vaka çıkmasına rağmen Sarı-lacivertli takım, final maçına kadrosunda kullanabileceği oyuncularla çıkacak.
VE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı lacivertli kulüp gelişmeyi doğrulayarak toplamda 5 spor
cunun karantina süreçlerinin devam ettiğini bu açıklamayla vurguladı:
"Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
İki takım arasındaki karşılaşma 13 Nisan Salı 19.30'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.