Fenerbahçe Osayi-Samuel'i resmen açıkladı!

Sarı-lacivertli kulüpten Bright Osayi-Samuel transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.