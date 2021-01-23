Fenerbahçe Osayi-Samuel'i resmen açıkladı!

23 Ocak 2021 Cumartesi - 21:11
| Son Güncelleme : 23 01 2021 - 21:13
Sarı-lacivertli kulüpten Bright Osayi-Samuel transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.
Bright Osayi-Samuel, İstanbul
’a gelip sağlık
kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır."