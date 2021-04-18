Fenerbahçe Öznur Kablo Sopron Basket'i devirdi Euroleague'de 3.oldu

Kadınlar Euroleague Final Four'unda Fenerbahçe Öznur Kablo, Sopron Basket'i 64-58 mağlup etti ve turnuvayı 3. sırada tamamladı.

18 Nisan 2021 Pazar - 17:48
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Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Final'de Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan ekibi Sopron Basket'i 64-58 mağlup ederek üçüncü oldu.
 
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, skor üretmekte zorlanan Sopron Basket karşısında 4. dakikayı 9-1 önde geçti. Sarı-lacivertli takım, Vaughn'ın pota altından kaydettiği sayılarla 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 3-13. Kalan bölümde iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-9 üstün tamamladı.
 
İkinci periyotta uyguladığı sert savunmayla Sopron Basket'in kolay sayı bulmasının önüne geçen ve rakibini basit hatalara zorlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 16. dakikada 18 sayılık fark yakaladı: 16-34. January ve Krajisnik'in 9 sayı ürettiği bölümde 13-0'lık seri yakalayan Sopron Basket, 19. dakikada farkı 5'e indirdi: 29-34. Fenerbahçe, soyunma odasına 36-31 önde gitti.
 
Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Vaughn ile bulduğu sayılara Krajisnik, Brooks ve Walker ile yanıt veren Sopron Basket, 25. dakikada farkı 2'ye indirdi: 40-42. Sopron Basket, bitime 1 saniye kala Krajisnik'in serbest atıştan kazandırdığı sayılarla farkı 1'e indirdi ve Fenerbahçe final periyoduna 47-46 önde girdi.
 
Dördüncü periyodun başında basit top kayıpları yapan 2 takım da skor üretmekte zorlandı. Ancak Thomas ve McBride'ın kazandırdığı sayılarla toparlanan Fenerbahçe Öznur Kablo, 35. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 46-57.
 
Sopron Basket, 39. dakikada farkı 5 sayıya (54-59) indirmesine rağmen kalan süreçte hata yapmayan Fenerbahçe Öznur Kablo, karşılaşmadan 64-58 galip ayrıldı.

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Etiketler: fenerbahçe öznur kablo Euroleague
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