Fenerbahçe resmen açıkladı! Sinan Gümüş kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı.

03 Eylül 2021 Cuma - 13:40
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, "Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa mayısa kadar oturur. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım" dediği futbolcunun Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı!
 
Başkan Ali Koç'un kararının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, Sinan Gümüş'ün süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü, 750 bin euro yıllık maaşı olan Sinan Gümüş için yaptığı açıklamada, "Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır" ifadleerini kullandı.
 
2023'e kadar sözleşmesi olan Gümüş'e Bundesliga, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ten teklif geldiği ancak transfer olmak istemediği ve fesih için de alacaklarının tamamını istediği ileri sürülmüştü.

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Etiketler: sinan gümüş fenerbahçe
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