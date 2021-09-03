Fenerbahçe resmen açıkladı! Sinan Gümüş kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, "Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa mayısa kadar oturur. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım" dediği futbolcunun Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı!

Başkan Ali Koç'un kararının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, Sinan Gümüş'ün süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 750 bin euro yıllık maaşı olan Sinan Gümüş için yaptığı açıklamada, "Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır" ifadleerini kullandı.