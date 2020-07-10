Fenerbahçe Roma'dan Perotti ile görüşüyor

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışırken önemli bir iddia gündeme geldi. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da oynayan Arjantinli oyuncu Diego Perotti ile temasa geçen Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladığı belirtildi

10 Temmuz 2020 Cuma - 7:37
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Fenerbahçe, Roma'dan Diego Perotti ile görüşmelere başladı. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıan sarı-lacivertli takım için önemli bir iddia TRTSpor ekranlarında gündeme geldi. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da oynayan Arjantinli oyuncu Diego Perotti ile temasa geçen Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladığı belirtildi
 
Diego Perotti bu sezon 21 resmi maçta oynarken 4 gol attı ve 2 asist yaptı. 1988 doğumlu oyuncu 2015-16 sezonundan beri Roma takımında oynuyor. Perotti daha önce Genoa ve Sevilla formaları giyerken Arjantin A Milli Takımı'nda 4 kez forma giydi
 

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