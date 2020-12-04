Fenerbahçe Rusya'da Zenit'i devirdi! 65-73

Temsilcimiz Fenerbahçe, Rusya deplasmanında Zenit St. 73-65 yendi.

04 Aralık 2020 Cuma - 12:02 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 12:07
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında konuk olduğu Rus ekibi Zenit'i 73-65 mağlup etti. Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-14 önde kapatan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 45-32 üstün gitti. 
 
İkinci devreye iyi başlayan Zenit, üçüncü çeyrekte 53-53 beraberliği yakalasa da son çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 73-65 kazandı. Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 17, Danilo Barthel 15 sayıyla oynadı.  Ev sahibi takımda Kevin Pangos 16, Will Thomas 10 sayıyla maçı tamamladı. 
 

THY Euroleague'de 12. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rusya deplasmanında Zenit St. Petersburg'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko 73-65 sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 5. galibiyetini elde ederken Zenit ise 3. yenilgisini aldı.
 

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Etiketler: zenit fenerbahçe
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