Fenerbahçe sahasında Rizespor'u 3-1 mağlup etti

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 23:31
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor
'u 3-1 mağlup etti.
6. dakikada Rodrigues'in pasında penaltı noktası civarında bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.
21. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında solda hareketlenen Skoda'nın pasında Boldrin ceza yayı üstünde müsait durumda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top üst direğin dibinden auta çıktı.
28. dakikada ceza alanı solundan Melnjak'ın ortasında savunmada Falette'in uzaklaştırmak istediği top, yayın üzerinde bulunan Skoda'nın olduğu bölgeye düştü. Skoda'nın, topun gelişine etkili vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.
32. dakikada Boldrin'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda, önce üst direğe çarpan top kaleci Harun'da kaldı.
37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Çaykur Rizespor savunmasının hatalı pasında rakibinden sıyrılan Emre, ceza sahası içinde Abdullah Durak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı atışı için topun başına geçen Emre'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
42. dakikada Skoda'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda, kaleci Harun topu ayaklarıyla çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle son buldu.
53. dakikada Boldrin'in ara pasında savunma arkasına sarkan Skoda'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
60. dakikada Hasan
Ali Kaldırım'ın soldan pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in sol ayağıyla şutunda, top ağlarla buluştu: 2-1.
86. dakikada Zajc'ın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
90 8. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ani gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan
, Gökhan Akkan'dan sıyrıldıktan sonra topu boş filelere gönderdi: 3-1.
Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan
Fenerbahçe: Harun Tekin
, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 87 Emir Miray Köksal), Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Emre Nasuh), Rodrigues (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya), Allahyar Sayyadmanesh
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziok, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 71 Atakan Akkaynak), Tunay Torun
(Dk. 76 Alberk Koç), Boldrin, Garmash (Dk. 76 Sasse), Skoda
Goller: Dk. 39 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 60 Rodrigues, 90 8 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 53 Skoda (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 17 Serdar Aziz (Fenerbahçe)