Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer etti

Fenerbahçe, 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

15 Haziran 2021 Salı - 20:11 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 20:49
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Fenerbahçe, geçen sezon Almanya 2. Lig (2. Bundesliga)  takımlarından Darmstadt 98 forması giyen santrfor Serdar Dursun'u renklerine  bağladı. 
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli olmadan  transfer edilen 29 yaşındaki Serdar Dursun ile 3 artı 1 yıllık sözleşme  imzalandığı bildirildi.
 
Serdar Dursun, geçen sezon ligde 33 maçta fileleri 27 kez  havalandırarak gol kralı olmuştu.
 
 
Fenerbahçe'nin Serdar Dursun açıklaması şu şekilde:
 
Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.
 
Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.
 
Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!
 
Fenerbahçe Spor Kulübü
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe transfer forvet Serdar Dursun
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