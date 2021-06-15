Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer etti

15 Haziran 2021 Salı - 20:11
| Son Güncelleme : 15 06 2021 - 20:49
Fenerbahçe, geçen sezon Almanya
2. Lig (2. Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98 forması giyen santrfor Serdar Dursun
'u renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli olmadan transfer edilen 29 yaşındaki Serdar Dursun ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Serdar Dursun, geçen sezon ligde 33 maçta fileleri 27 kez havalandırarak gol kralı olmuştu.
Fenerbahçe'nin Serdar Dursun açıklaması şu şekilde:
Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.
Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.
Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!