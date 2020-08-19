Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 21:08
| Son Güncelleme : 19 08 2020 - 21:15
Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube
kanalından duyurulurken, geride kalan sezonu Fraport TAV Antalyaspor
'da tamamlayan Sinan'la 3 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Almanya
'da başlayan Sinan Gümüş, 2014 yılında Galatasaray
'a transfer oldu. Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, üçer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sinan Gümüş, 1 kez de Süper Kupa kaldırdı. Galatasaray'da resmi maçlarda 28 gol atan Sinan, geçen sezon başında İtalya
'nın Genoa takımına transfer oldu.
İtalya'da istediği performansı gösteremeyen ve sadece 3 maça çıkan Sinan, devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz
temsilcisinde Süper Lig'de 10 maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.