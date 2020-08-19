Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı

Fenerbahçe, bonservisi İtalya'nın Genoa takımında bulunan 26 yaşındaki Sinan Gümüş'ü transfer etti.

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 21:08 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 21:15
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Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken,  geride kalan sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Sinan'la 3 1 yıllık  sözleşme imzalandığı belirtildi.
 
Futbola Almanya'da başlayan Sinan Gümüş, 2014 yılında Galatasaray'a  transfer oldu. Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, üçer kez Süper Lig ve Türkiye  Kupası zaferi yaşayan Sinan Gümüş, 1 kez de Süper Kupa kaldırdı. Galatasaray'da  resmi maçlarda 28 gol atan Sinan, geçen sezon başında İtalya'nın Genoa takımına  transfer oldu.
 
 İtalya'da istediği performansı gösteremeyen ve sadece 3 maça çıkan  Sinan, devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz temsilcisinde  Süper Lig'de 10 maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.
 

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