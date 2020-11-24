Fenerbahçe Sivas Belediyespor'u farklı yendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe sahasında Sivas Belediyespor'u konuk etti. Erol Bulut yönetiminde ligde çizdiği başarılı grafikle dikkat çeken sarı-lacivertliler, kupada da rahat bir galibiyet elde etti. Kanarya, rakibini Thiam (2), Pelkas ve Ademi'nin golleriyle 4-0 yendi ve bir üst tura yükseldi.

24 Kasım 2020 Salı - 22:55 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 23:00
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Türkiye Kupası'nı son olarak 2012- 2013 sezonunda kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle yeni bir maceraya Sivas Belediyespor karşısında çıktı. Ligde son oynadığı Gençlerbirliği mücadelesini 5-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de konuk ettiği Sivas temsilcisini de farklı bir skorla geçti.
 
 
Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık skorla ayrılırken goller Thiam (2), Pelkas ve Ademi'den geldi. Bu sonucun ardından Kanarya 5. tura çıkarken, Sivas Belediyespor ise turnuvaya veda etti.
 

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Etiketler: fenerbahçe sivas erol bulut
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