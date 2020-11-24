Fenerbahçe Sivas Belediyespor'u farklı yendi

Türkiye Kupası'nı son olarak 2012- 2013 sezonunda kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle yeni bir maceraya Sivas Belediyespor karşısında çıktı. Ligde son oynadığı Gençlerbirliği mücadelesini 5-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de konuk ettiği Sivas temsilcisini de farklı bir skorla geçti.

Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık skorla ayrılırken goller Thiam (2), Pelkas ve Ademi'den geldi. Bu sonucun ardından Kanarya 5. tura çıkarken, Sivas Belediyespor ise turnuvaya veda etti.