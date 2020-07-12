Fenerbahçe - Sivasspor: 1 - 2

Süper Lig'in 32. haftasında Şampiyonlar Ligi potası için mücadele eden Fenerbahçe ve Sivasspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.

12 Temmuz 2020 Pazar - 20:35 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 21:47
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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadele saat 18.30'da başladı.
 
İLK 11'LER
 
Fenerbahçe : Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi
 
Sivasspor : Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Emre, Mert Hakan, Yatabare, Kone
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
45' İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi.
44' GOL! Emre Kılınç attı Sivasspor 1-0 öne geçti.Gol - Emre Kilinc
40' Fenerbahçe'de savunma arkasına sızan Muriqi, Appindangoye ile girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
38' Bu dakikalarda orta sahalar kolay geçilmeye başlandı.
36' Claudemir'in yerine Fatih Aksoy oyuna girdi.Claudemir - Fatih Aksoy
35' Sivasspor'da Claudemir bir sakatlık geçiriyor. Devam edemeyecek gibi...
30' Tolgay'ın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
27' GOL! Deniz Türüç attı Fenerbahçe eşitliği sağladıGol - Deniz Türüc
21' Sivasspor'da Yatabare'nin ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şut Hasan Ali'den geri döndü.
16' Sivasspor'da Emre Kılınç da hakem itirazdan sarı kart gördüSarı Kart - Emre Kilinc
14' Sivasspor inanılmaz bir pozisyonu kaçırdı. Mert Hakan Yandaş'ın ortasında Arouna Kone, bomboş durumdayken altıpasta topu auta attı.
12' Fenerbahçe'de hakeme itiraz eden Hasan Ali sarı kart gördü.Sarı Kart - Hasan Ali Kaldirim
9' GOL! Penaltıda topun başına geçen Kone topu ağlara gönderdi.Gol - Arouna Koné7' Fenerbahçe'de Ozan sarı kart görüyor.Sarı Kart - Ozan Tufan
6' Emre Kılınç ceza sahası içinde yerde kaldı hakem penaltı dedi.
1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.

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