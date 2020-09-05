Fenerbahçe - Sivasspor

05 Eylül 2020 Cumartesi - 21:05
| Son Güncelleme : 05 09 2020 - 21:38
Fenerbahçe ile Sivasspor
, The Land Of Legends Cup turnuvasının finalinde kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
2.dakikada sağ kanattan gelen Erdoğan sert ortaladı top kaleci Altay
'da kaldı
7.dakikada ceza sahası dışından Ziya Erdal
şutunu çekti top yandan auta gitti
9.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Thiam bekletmeden vurdu şutu auta gitti
13.dakikada Sivasspor'dan Erdoğan şutunu çekti top kaleci Altay'da kaldı
20.dakikada ceza sahası dışından Max Gradel sert vurdu şutu üstten auta gitti
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! 23.dakikada sağ kanattan Sinan topu taşıdı pasına Tolga Ciğerci
hamle yaptı son anda savunma topu çıkardı, uygun durumda pozisyon yakalayan Mame Thiam gelişine bekletmeden vurdu ama şutu dışarı gitti
Fenerbahçe: 0
Sivasspor: 0
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey
Sivasspor: Muammer, Marcelo, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, Gradel, Yatabare