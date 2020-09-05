Fenerbahçe - Sivasspor

Fenebahçe ile Sivasspor, The Land Of Legends Cup'ta şampiyonu belirleyecek final maçında karşı karşıya geliyor.

05 Eylül 2020 Cumartesi - 21:05 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 21:38
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Fenerbahçe ile Sivasspor, The Land Of Legends Cup turnuvasının finalinde kozlarını paylaşıyor.
 
İlk yarı oynanıyor
 
2.dakikada sağ kanattan gelen Erdoğan sert ortaladı top kaleci Altay'da kaldı
 
7.dakikada ceza sahası dışından Ziya Erdal şutunu çekti top yandan auta gitti
 
9.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Thiam bekletmeden vurdu şutu auta gitti
 
13.dakikada Sivasspor'dan Erdoğan şutunu çekti top kaleci Altay'da kaldı
 
20.dakikada ceza sahası dışından Max Gradel sert vurdu şutu üstten auta gitti
 
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! 23.dakikada sağ kanattan Sinan topu taşıdı pasına Tolga Ciğerci hamle yaptı son anda savunma topu çıkardı, uygun durumda pozisyon yakalayan Mame Thiam gelişine bekletmeden vurdu ama şutu dışarı gitti
 
 
Fenerbahçe: 0
 
Sivasspor: 0
 
İLK 11'LER
 
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey
 
Sivasspor: Muammer, Marcelo, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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