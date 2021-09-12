Fenerbahçe - Sivasspor maçında 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Süper Lig'e Vitor Pereira yönetiminde müthiş bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler oynadığı 3 maçını da kazanarak şampiyonluk iddiasını gözler önüne serdi.

Yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'u deplasmanda Mesut Özil'in golüyle yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada Kadıköy'de Antalyaspor 'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lige iyi başlayan Altay 'ı İzmir 'de 2-0 yenerken 3 maç sonunda kalesini gole kapadı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor 'u konuk ediyor. Kanarya, rakibini yenerek hem geçen sezon rövanşını almak hem de firesiz yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut Özil, Berisha