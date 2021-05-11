Fenerbahçe - Sivasspor maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Enner Valencia'nın son dakika golüyle şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare ve Diego Perotti'nin sakatlıkları sürüyor. Altay Bayındır da hala rehabilitasyon sürecinde... Ankara 'ya götürülmeyen Sinan Gümüş, Serdar Aziz ve Mbwana Samatta; takım İstanbul 'a döndükten sonra yapılan antrenmanlarda yer alırken, üç oyuncunun da son durumları maç saati netlik kazanacak. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Ankaragücü karşısında ilk yarı silik bir görüntü çizen Mert Hakan Yandaş'ı o zaman maç içerisinde devreyi beklemeden kenara almıştı, bu sefer de ilk 11 dışında tutacak. Sağ bekte Gökhan Gönül, orta alanda Ozan Tufan izleyeceğiz. Ozan, Jose Sosa'nın önünde; İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Dimitris Pelkas'la birlikte görev yapacak. Gole en yakın isim bir kez daha Valencia olacak. Ekvadorlu oyuncu Belözoğlu takımın başına geçtikten sonra çıktığı 8 lig maçında 8 gol katkısı (6 gol 2 asist) yaptı.

Son 3 lig maçında gol yemeyen, tam 17 haftadır kaybetmeyen Sivasspor 'da Samba Camara, Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Erdoğan Yeşilyurt deplasman kafilesinde yer almadı. Hafif sakatlığı olmasına rağmen takımla birlikte İstanbul'a gelen Tyler Boyd'un durumu maç saati belli olacak. TD Rıza Çalımbay'ın sert orta saha kurgusunu devam ettirmesi ve "Hakan Arslan, Claudemir & Fayçal Fajr" ile oynaması bekleniyor. Gole en yakın isim Olarenwaju Kayode olacak, bir kanatta Max Gradel izleyeceğiz. Diğer kanattaki Erdoğan'ın boşluğunu Casimir Ninga ya da Jorge Felix'le dolduracaklar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Eğer Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazanırsa; Emre Belözoğlu, ligde İsmail Kartal 'dan (2014-15 sezonu) bu yana Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 5 iç saha maçını kazanan ilk isim olacak!

- Sivasspor'un ligde oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Sivasspor, bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 lig maçını da kazanamadı! (3 beraberlik - 2 mağlubiyet)

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