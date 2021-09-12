Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 1 mücadelesi canlı anlatım!

Süper Lig'e fırtına gibi giren ve oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u konuk ediyor. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik patron Vitor Pereira sahaya sürpriz 11 sürdü.

12 Eylül 2021 Pazar - 15:59 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 18:22
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Fenerbahçe Süper Lig'e Vitor Pereira yönetiminde müthiş bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler oynadığı 3 maçını da kazanarak şampiyonluk iddiasını gözler önüne serdi.
 
Yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'u deplasmanda Mesut Özil'in golüyle yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada Kadıköy'de Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lige iyi başlayan Altay İzmir'de 2-0 yenerken 3 maç sonunda kalesini gole kapadı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Kanarya, rakibini yenerek hem geçen sezon rövanşını almak hem de firesiz yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
 
CANLI ANLATIM
 
59' İrfan Can - Berisha değişikliği geldi.Mergim Berisha - Irfan Can Kahveci
 
56' Gradel sol kanattan ortasını açtı. Yatabare kale önünde yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor.
 
53' Sivasspor tehlikeli geldi! Gradel ceza sahasının dışının sol çaparızından vuruşunun yaptı. Altay son anda topu kontrol etmeyi başardı.
 
48' Berisha ceza sahasının sağ çizgisinden şansını denedi top üstten dışarı çıktı.
 
45 +4- Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
 
45- GOL Sivasspor durumu 1-1'e getirdi. Henrique penaltı vuruşunda topu sağ alt köşeye gönderdi ve skoru eşitledi.
 
42- Sivasspor penaltı kazandı. Altay, Henrique'yi çalımla geçmek istedi ancak topu kaptırdı ve Henrique'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi.
 
36- Berisha kaleciyle karşı karşıya kaldı, Muammer son anda kalesinden çıkarak topu kontrol etti.
 
34- Gradel sol kanattan ceza sahasına ortaladı, Yatabare'nin kafa vuruşu dışarı çıktı.
 
33- Ahmet Oğuz sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, kaleci Altay çıkıp topu aldı.
 
22- GOL Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Rossi topu ceza sahasının solundan kale önüne çıkardı, Sivasspor savunması topu uzaklaştıramadı ve Osayi-Samuel karambolde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
 
22- Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği: Tisserand yerini Szalai'ye bıraktı.
 
21- Tisserand sakatlık geçirdi. 
 
18- Sivasspor gole çok yaklaştı. Ahmet Oğuz sağ kanattan ortaladı, Gradel müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda topu direğin üstünden dışarı gönderdi.
 
12- Rossi şık hareketlerle ceza sahasına girdi, Uruguaylı oyuncunun plase vuruşu az farkla dışarı çıktı.
 
12- Cofie sarı kart gördü.
 
7- Muhammed sol kanattan ceza sahasına ortaladı, Berisha'nın kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.
 
5- Osayi topu ceza sahasının sağından kale önüne çevirdi, Rossi topa dokunamadı.
 
2- Yatabare ceza sahasının solundan vurdu, kaleci Altay topu kurtardı.
 
Mücadele başladı.
 
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut Özil, Berisha
 
Sivasspor'un ilk 11'i: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Henrique, Gradel, Yatabare

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Etiketler: fenerbahçe sivasspor
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