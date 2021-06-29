Fenerbahçe, Steven Caulker'la anlaştı

Golcü oyuncu Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, İngiliz savunmacı Steven Caulker'la da anlaşmaya varıldığını açıkladı.

29 Haziran 2021 Salı - 23:45 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 23:45
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz savunmacı Steven Caulker’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
 
Yeni sezon öncesinde takviyelerine devam eden Fenerbahçe, Serdar Dursun’un ardından Steven Caulker transferini de açıkladı.
 
2018-19 sezonunun devre arasında Akdeniz ekibine transfer olan Caulker, 2,5 sezon Alanyaspor forması giydi. Aytemiz Alanyaspor formasını 90 maçta terleten İngiliz stoper, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterdi.
 
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
 
 
HAVA TOPLARINDA LİGİN EN İYİSİ
 
Hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken İngiliz savunmacı, 2020/21 Süper Lig sezonunda Alanyaspor formasıyla en fazla hava topu kazanan stoper oldu.
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Steven Caulker Caulker Caulker transfer
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