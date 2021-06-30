Fenerbahçe, Steven Caulker transferini resmen açıkladı

30 Haziran 2021 Çarşamba - 22:06
Fenerbahçe Kulübü, İngiliz stoper Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2 1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Steven Caulker." ifadeleri kullanıldı. Caulker, sağlık
kontrollerinden geçirildikten sonra resmi sözleşmeye imza attı.
2018-2019 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a gelen Caulker, Akdeniz
temsilcisinde 2,5 sezonda Süper Lig'de 71, Türkiye Kupası'nda 13 maça çıktı.
Caulker, kariyerinde Alanyaspor'un yanı sıra Liverpool
, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi. 29 yaşındaki stoper, bir dönem İngiltere
Milli Takımı'na kadar yükseldi