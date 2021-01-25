Fenerbahçe Szalai'nin lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Szalai'nin lisansı çıkarıldı.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 11:53
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Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de taraftarın merakla beklediği Attila Szalai konusunda sıcak gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçı öncesinde yeni transferinin lisans işlemlerini tamamladı.
 
Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak. Takımla bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.



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Etiketler: szalai
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