Fenerbahçe taraftarlarından Ömer Faruk Beyaz'a yaylım ateşi! 'Hiç yakışmadı...'

Sezon başında resmi imza atmasa da Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği 18 yeni transferin altına imzasını atan Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.Ara transfer döneminde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiren Emre Belözoğlu, Ozan Tufan , Ömer Faruk Beyaz, Mesut Özil, Dorukhan Toköz gibi isimler hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ÖMER FARUK SÜRECİ OLUMSUZ GİDİYOR"



Emre Belözoğlu, genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz ile yaptıkları görüşmelerin şu anda olumsuz devam ettiğini belirtti.Ömer Faruk'a çok iyi şartlar içeren bir proje sunduklarını vurgulayan Belözoğlu, "Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım.Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim.Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında “en genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BURADA ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA VAR"



Belözoğlu, "Evet, bu çatı altında büyük sporcularla büyük başarılar kazanılmıştır ama hiçbirimiz Fenerbahçe'den büyük değiliz. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum. Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok.Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ömer Faruk'un bir kulübe imza attığını düşünmüyorum. Bu sürecin olumlu yönde seyretmesi için ne kadar uğraştığımızın da bire bir şahidi kendisi ve ailesidir.Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım. Bizim hedefimiz, hayalimiz Fenerbahçe'nin kendi değerlerini çıkarması ve onlarla yürümesidir. Bu süreçte onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama olumlu gitmiyor, gideceğini de düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.