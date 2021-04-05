Fenerbahçe tek golle 3 puanı aldı

Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Denizlispor 'u konuk etti. Lider Beşiktaş 'ın Kasımpaşa 'ya 1-0, İkinci sırada yer alan Galatasaray 'ın Hatayspor 'a 3-0 yenildiği karşılaşmaların ardından Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.

Fenerbahçe'nin tek golünü Samatta 64. dakikada kaydetti.

VAR'dan iptal edildi

İrfan Can Kahveci'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 62 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Denizlispor 25 puanla son sırada yer aldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu , Sakıb Aytaç (Dk. 87 Hasan Ayaroğlu), Murawski, Sacko (Dk. 63 Dossevi), Bakalorz, Diskerud (Dk. 74 Mesanovic), Sagal, Rodallega

Gol: Dk. 64 Samatta (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 70 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal'ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sacko'nun ceza sahası içi sağ çaprazında uygun durumda yaptığı vuruşta son anda topun önüne geçen Szalai, kritik bir müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

44. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası içi sol çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olmasına rağmen fazla pozisyon üretemediği, Denizlispor'un da ani ataklarla gol bulmaya çalıştığı ilk yarıda iki takım da skor tabelasını değiştiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

64. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

71. dakikada soldan topla içeri kat eden Valencia'nın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Yukatel Denizlispor savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Samatta, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Osayi-Samuel'e aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sol ayağıyla şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Ligin 32'nci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Ülker Stadyumunda saat 19:00da başlayan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına çıktı. Belözoğlu'nun yanı sıra teknik ekibe dahil olan yardımcı antrenör Erdinç Sözer de ilk maçında görev aldı.

3 DEĞİŞİKLİK

Emre Belözoğlu, ligin 31inci haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçın 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte hastalığı sebebiyle kadroda bulunmayan Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bekte Gökhan Gönül, Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci'nin yedekler arasında yer almasından dolayı ise Sinan Gümüş ve Ozan Tufan ilk 11de görev aldı. Belözoğlu, Denizlispor maçına şu 11le çıktı: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Denizlispor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle 2 oyuncu ise koronavirüs testlerinin pozitif olmasından dolayı Denizlispor karşılaşmasında görev alamadı.

SİNAN GÜMÜŞ 13 MAÇ SONRA İLK 11DE

Sarı-lacivertli ekipte Sinan Gümüş, ligde 13 maç sonra ilk 11de forma giydi. Ligde en son 11 Ocakta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta 11de görev alan Sinan Gümüş, sonrasındaki 13 maçın 7'sinde sakatlık sebebiyle görev alamazken 3 maçta yedekler arasında yer aldı. Sinan Gümüş 3 maçta ise oyuna dahil olmadı.

İRFAN CAN KAHVECİ VE MERT HAKAN YANDAŞ YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, karantina sürelerinin ardından Denizlispor maçı ile kadroya dahil oldu. İki oyuncu da yedekler arasında yer aldı.

YEDEK KALECİ OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN

Sarı-lacivertli ekipte Harun Tekin 'in yokluğunda yedek kulübesinde Osman Ertuğrul Çetin görev bekledi. Tecrübeli kaleci Harun Tekin, rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer alamazken 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin karşılaşma kadrosuna girdi. 17 yaşındaki file bekçisi daha önce Türkiye Kupasında 3 maçta kadroda yer alırken, ligde ise ilk kez yedek kulübesinde şans bekledi.

DENİZLİSPOR'DA 6 EKSİK

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Fenerbahçe karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Denizlispor'da cezalı Özer Özdemirin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ahmed Yasin, Hüseyin Altıntaş,Ayman Ben Mohamed, Özgür Çek ve Recep Niyaz, Fenerbahçe maçında görev alamadı.

Hakan Kutlu, şu 11le sahaya çıktı: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Hugo Rodallega. (Milliyet)