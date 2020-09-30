Fenerbahçe TL'ye geçti, 263 milyon kâr etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un döviz borçlarını TL'ye çevirmesi, sarı-lacivertli kulübü mali açıdan kâra geçirdi. İşte tüm detaylar...

30 Eylül 2020 Çarşamba - 15:16
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve kadroyu değiştiren Fenerbahçe ekonomik tedbirleri de sıkı tutuyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç sürdürülebilir başarının mali disiplinden geçtiğini her fırsatta dile getirirken kurda yapılan sabitleme işlemi kâr sağladı.
 
Döviz borçları TL'ye çevrildi
Başkan Koç geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan görüşmeler sonucunda 62.7 milyon dolar ve 108.2 milyon Euro değerindeki döviz borçlarını TL’ye çevirdi. Kulübün bilançosunda sadece 58 milyon dolarlık döviz borcu kaldı. Dolar 6.91 TL’den, Euro ise 7.23 TL’den sabitlendi.
 
Bugün döviz kurlarında gelinen noktada Fenerbahçe’nin yaptığı kâr 200 milyon TL’ye ulaştı. Dolar 7.79 TL, Euro ise 9.15 TL.
 
263 milyon TL kâr
Buna göre kur sabitlendikten sonra Fenerbahçe’nin dolar olarak borcu 433 milyon TL, Euro olarak ise 782 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar 215 milyon TL. Bugünkü kur ile hesaplandığında dolar borcu 488 milyon TL, Euro bazında 782 milyon TL toplamda 1 milyar 478 milyon TL olacaktı. Sarı-lacivertli yönetim kuru sabitleyerek 263 milyon TL kâr elde etti.
 
Böylelikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018 Haziran ayından bu yana kulübün kasasına para koyması ve sponsorluk desteğinin yanı sıra yaptığı ekonomik hamleler ile de büyük katkı veriyor. (Ajansspor)
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Ali Koç döviz kar
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