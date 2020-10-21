Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

21 Ekim 2020 Çarşamba - 12:07 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 12:54
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Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek  hakemler belli oldu. 
 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 6. hafta maçlarında  görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 25 Ekim  Pazar günü oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi.
 
Ligde 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
23 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker
 
24 Ekim Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
 
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
 
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
 
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
 
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
 
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
 
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
 
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Trabzonspor hakem Cüneyt Çakır
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