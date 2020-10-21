Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

21 Ekim 2020 Çarşamba - 12:07
| Son Güncelleme : 21 10 2020 - 12:54
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 6. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Trabzonspor
arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi.
Ligde 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
23 Ekim Cuma:
24 Ekim Cumartesi:
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
-Galatasaray: Arda Kardeşler
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
26 Ekim Pazartesi: