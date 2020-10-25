Fenerbahçe Trabzonspor'u rahat geçti! 3-1

90' MAÇ SONA ERDİ... FENERBAHÇE 3 TRABZON SPOR 1 89'Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortasına ön direkte Afobe kafayı vurdu, şutu kaleci Altay 'ın kucağında kaldı. 84'Trabzonspor bu defa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

83'Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

83'Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Altay bir kez daha kornere çeldi.

82'Trabzonspor'da Flavio'nun yerine Fousseni Diabate oyuna girdi. 75'Caner'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Serkan uzaklaştırdı.

74'Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

72'Cisse böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. 71' GOLL! PAPİS CİSSE... FENERBAHÇE 3 TRABZONSPOR 1 69'Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.



67'Kullanılan serbest vuruşun ardından ceza sahasının sağında topla buluşan Abd ükadir'in vuruşu savunmadan geri döndü. 66'Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak. 59'Maç kaldığı yerden yeniden başladı.

58'Valencia'nın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

57'Fenerbahçe'de Valencia bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu. 54' GOLL ! Enner Valencia... Fenerbahçe 2 Trabzonspor 1 52'Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.

51'FENERBAHÇE SKORU EŞİTLEDİ! Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vuran Tisserand'ın şutu Serkan'ın bacaklarının arasından geçip ağlarla buluştu. 46'İkinci yarı başladı... 45' İLK YARI SONA ERDİ... FENERBAHÇE 0 TRABZONSPOR 1 45'Marlon'un kullandığı serbest vuruş kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

45'Maçın sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

44'Trabzonspor ceza sahasına çok yakın bir nokradan serbest vuruş kullanacak.

43'Fenerbahçe'de Luis Gustavo, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 34'Fenerbahçe'de Ozan, Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluştu ama ilk kontrolü iyi yapamayınca şut açısı bulamadan topu kaybetti.

33'Trabzonspor'da Kamil Ahmet itirazlarda bulununca maçın hakemi kendisini uyardı.

32'Trabzonspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip oluyor. 23' GOLLL! Afobe attı Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçti. 20'Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Altay'da kaldı. 15'TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir'in içeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı. 12'Sosa'nın kullandığı köşe vuruşu ters kanattan taca çıktı.

11'Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

11'Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Tisserand uzaklaştırdı. 9'Fenerbahçe maç başında Caner'in ortalarıyla tehlikeler yaratıyor.

8'FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Valencia kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti. 5'Trabzonspor'da Marlon'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tisserand uzaklaştırdı.

4'Karşılaşmanın başında ikili mücadeleler oldukça yoğun geçiyor.

2'İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN! Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Valencia istediği gibi vuramadı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.

1' Ve maç başladı...

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndan oynanan mücadele öncesi sarı lacivertli takım 11, Trabonspor ise 5 puanda. Fenerbahçe sezon öncesi yaptığı transferler sonrası evinde oynayacağı derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunu göstermek isterken, Trabzonspor ise rakibi karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

MÜCADELENİN 11'LERİ



FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta



TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya geliyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 94 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 127 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Rekabetteki son 9 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 159 golüne, Trabzonspor 141 golle cevap verdi.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE



Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 94 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 123 golüne, Trabzonspor 95 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında İstanbul 'da oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. İkinci devredeki maçı ise Trabzonspor 2-1 kazandı.

FENERBAHÇE SAHASINDA ÜSTÜN



İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 61 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 87, Trabzonspor ise 60 gol attı. Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İstanbul'da geçen sezon oynanan lig maçı 1-1 berabere tamamlandı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki müsabakayı ise Trabzonspor 3-1 kazandı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA SON 31 MAÇTA 2 KEZ KAZANDI



Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi. Kadıköy'de 20 Mart 1993'te yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 28 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir jübile maçı olmak üzere toplam 31 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 13'ünde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, bu süreçte rakibine karşı ikinci galibiyetini ise geçen sezon aldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, böylece yaklaşık 23 yıl sonra sarı-lacivertlileri deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta kalesinde 51 gol gördü, rakip fileleri ise 30 kez havalandırdı. Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 31 maçın 27'sinde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

FENERBAHÇE 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.