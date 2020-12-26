Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor!

Fenerbahçe defansı güçlendirmek için Mesut Özil'in Yunan takım arkadaşı ile ilgileniyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi - 9:24
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Sezon başında gerçekleştiriler Tisserand ve Lemos transferlerinden istediği verimi alamayan F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un devre arasında iyi ve hırslı bir stoper istemesi üzerine Arsenal’de uzun bir süredir forma yüzü göremeyen Yunan oyuncu Sokratis Papastathopoulos’in ismi masaya yatırıldı.
 
iSTENMiYOR
Oyuncunun 30 Haziran’da Londra ekibiyle sözleşmesi bitecek olması ve İspanyol teknik direktör unai Emery’nin de kendisinden yararlanmayı düşünmemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendirirken Dimitrios Pelkas ile Mesut Özil’in de Sokratis’e olumlu referans verdiği öğrenildi.
 
KADER BiRLiKTELiĞi YAPTILAR 
32 yaşındaki oyuncunun Premier Lig’deki kaderi ilginç bir şekilde Mesut’la aynı gün noktalandı. Sokratis 7 mart’ta oynanan West Ham maçında 63. dakikada oyundan alınmış, 89. dakikada da Mesut kenara çekilmişti.
 
FORMAYA HASRET KALDILAR
Bu maçın ardından iki yıldız da neredeyse hiç forma yüzü görmezken hem Mesut hem Sokratis’in sözleşmesi de aynı tarihlerde bitecek. İki futbolcunun da Bundesliga kariyeri bulunurken, bu iki ismin de sarı lacivertli formayı giyerek kader birliklerini sürdürüp sürdüremeyecekleri merak konusu.
 
Arsenal’ın Temmuz 2017’dre B.Dortmund’dan 16 milyon Euro’ya transfer ettiği stoper Sokratis bu sezon sadece 1 maçta oynayabildi. Yunan oyuncu geçen sezon ise 28 kez şans buldu.
 
VARLIK iÇiNDE YOKLUK!
Süper Lig’de sezona iddialı transferlerle giren ve çok geniş bir kadro kuran Fenerbahçe, geride kalan 14 haftanın hiçbirine tam kadro çıkamadı. Sarı lacivertli ekipte, ligde geride kalan 14 haftada 25 kişilik A Takım listesinden 23 oyuncu farklı gerekçelerle en az 1 kere forma giyemedi.
 
TAKIM EN AZ 3 EKSiKLE ÇIKTI
Geç transfer, sakatlık, hastalık ve cezalar sebebiyle hiçbir maça üst üste aynı 11 ile çıkamayan Erol Bulut bu konuda büyük sıkıntı çekti. Fenerbahçe, ligde geride kalan 14 haftada ortalama her maça en az 5 eksikle çıktı. Sarı lacivertlilerde bahsi geçen dönemde 23 oyuncu, toplam 78 kez çeşitli nedenlerden dolayı forma giyemedi. Bir lig maçında en az 3 eksikle sahaya çıktılar.
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Mesut Özil Sokratis
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