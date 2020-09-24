Fenerbahçe transferi yattı, Trabzonspor'a gidiyor!

Trabzonspor'a forvet ve forvet arkasında görev yapan Marko Livaja ismi menacerler tarafından önerildi. Yunanistan ’ın AEK kulübünde forma giyen 27 yaşındaki Hırvat futbolcu, geçen sezon 15 gol, 12 asistlik bir performans göstermişti

Benik Afobe’nin ardından hücum bölgesine ekstra transfer olabilir. Forvet ve forvet arkasında görev yapan Marko Livaja ismi menacerler tarafından önerildi. Yunanistan’ın AEK kulübünde forma giyen 27 yaşındaki Hırvat futbolcu, geçen sezon 15 gol, 12 asistlik bir performans gösterdi.

Kulübünün 2 senelik sözleşme önerdiği Livaja Yunanistan ekibine olumlu yanıt vermişti