Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

27 Ağustos 2021 Cuma - 13:02
| Son Güncelleme : 27 08 2021 - 13:45
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp'le eşleşti. Galatasaray ise Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya'nın olduğu E Grubu'na düştü.
Grup A
Lyon
Rangers
Grup B
Monaco
PSV
Real Sociedad
Strum Graz
Grup C
Napoli
Leicester City
Spartak Moskova
Legia
Grup D
Olimpiyakos
Eintracht Frankfurt
Fenerbahçe
Antwerp
Grup E
Lazio
Lokomotiv Moskova
Marsilya
Galatasaray
Grup F
Braga
Kızılyıldız
Ludogorets
Midtjylland
Grup G
Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferencvaros
Grup H
Dinamo Zagreb
Genk
West Ham United
Rapid Wien
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak. Kura çekimini Spor Arena'da bu sayfadan canlı olarak aktaracağız...
GALATASARAY 4. KEZ GRUPLARDA
Galatasaray, Avrupa'nın futbolda 2 numaralı organizasyonunda grup sistemine geçilmesinin ardından ilk olarak 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 2 sezonda da (2008-2009, 2009-2010) gruplara kalma başarısı gösterdi.
Ayrıca Galatasaray, 2009-2010 sezonundan sonra ilk kez bir Avrupa kupası organizasyonunda elemeleri geçerek adını gruplara yazdırdı.
TURNUVA FORMATLARI
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.
Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.