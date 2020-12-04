Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Raşit Karasu hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu Raşit Karasu, 70 yaşında hayatını kaybetti.

04 Aralık 2020 Cuma - 15:44 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 15:58
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Türkiye Futbol Federasyonu, Karasu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
 
Mesajda, şu ifadelere yer verildi:
 
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."
 

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Etiketler: Raşit Karasu
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