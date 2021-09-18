Fenerbahçe ve TFF, yıldız oyuncu için harekete geçti!

Fenerbahçe'de Pereira'nın gelmesiyle beraber performansı yükselen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu için hem sarı-lacivertli ekip hem de TFF harekete geçti. Fenerbahçe genç yıldızın sözleşmesini uzatmak isterken, TFF ise Ferdi'yi A Milli Takım'a kazandırmak istiyor.

18 Eylül 2021 Cumartesi - 13:18 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 13:26
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Fenerbahçe 'de sezona müthiş bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu şu ana kadar gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmez ismi oldu. Vitor Pereira'nın yeni sisteminde 4'lü orta alanın solunda çok zor bir görev yapan ancak bunun üstesinden başarıyla gelen genç yıldız taraftarların da gözdesi oldu.

Ferdi'nin başarılı performansı sonrası hem Fenerbahçe hem de Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Sarı-Lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 21 yaşındaki futbolcuyla nikah tazelemek için düğmeye bastı. Yönetim en geç ocak ayına kadar Ferdi'ye yeni sözleşme imzalatmayı planlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu da Ferdi konusunda harekete geçmiş durumda. Alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını giyen genç oyuncu henüz A Milli Takım düzeyinde kararını vermiş değil. Geçtiğimiz günlerde Kanada Futbol Federasyonu'ndan teklif alan Ferdi Kadıoğlu düşünmek için süre istemişti.

 

TFF'nin de kısa süre içinde yıldız futbolcu ile görüşeceği ve Ferdi'nin önümüzdeki ilk maçta kadroya çağrılacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Ferdi de Ay-Yıldızlı formayı giyme konusunda çok istekli.

Bu sezon 6 maçta oynayıp 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen genç yıldız özellikle Altay deplasmanında yaptıklarıyla gündeme oturdu. Ferdi attığı süper golün yanı sıra, Valencia'ya yaptığı asistle 3 puanın mimarı oldu. (Takvim)

 

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Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig Ferdi Kadıoğlu Milli Takım
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