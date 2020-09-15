Fenerbahçe, Vedat Muric'i resmen açıkladı!

Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi tamamlandı. Yapılan anlaşmaya göre Lazio, Muriç için Fenerbahçeye 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İtalyan ekibi ayrıca, sportif başarılara bağlı olarak 2.5 milyon Euro da bonus ödeyecek.

15 Eylül 2020 Salı - 18:22 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 18:27
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Sarı-lacivertli ekipten KAPa yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.  Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir. Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir.
 

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