Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerine 2 golcü alacak

İtalyan basını, Kosovalı golcü Vedat Muriç için Fenerbahçe ile Lazio’nun bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya anlaştığını yazdı. Sarı-lacivertliler, Vedat’ın yerini iki forvetle dolduracak.

13 Ağustos 2020 Perşembe - 11:28
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin eli kulağında. İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport dünkü kapağını Vedat ve Manchester City'den David Silva'ya ayırırken, Fenerbahçe ile Lazio'nun 16 milyon Euro garanti ve 4 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı.
 
Vedat cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, F.Bahçe de forvete iki takviye için kolları sıvadı.
 
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde PAOK'tan Akpom, AEK'dan Livaja, Al Duhail'den ayrılan Mandzukic, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Cisse gibi isimler var. (Sabah)
 
 

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