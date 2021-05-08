Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Tahkim Kurulu'ndan

Alanyaspor maçından sonra 'kural hatası' başvurusunda bulunan Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 15:12
İLGİLİ HABERLER
Genk'ten flaş Samatta açıklaması! 'Kural hatası' toplantısında Serdar Tatlı ile Selim Soydan arasında tartışma Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi! 'Rıdvan Dilmen sezonu dediler...' TFF açıkladı! Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası yok Fenerbahçe'nin de bir derbi planı var!

İşte TFF'den yapılan açıklama;
 
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına,
 
Karar verilmiştir.
 
TFF Tahkim Kurulu

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: tahkim kurulu fenerbahçe kural hatası
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fransa'da gündem Burak Yılmaz! 2 ay sakat kaldı Mbappe'den fazla gol attı Fransa'da gündem Burak Yılmaz! 2 ay sakat kaldı Mbappe'den fazla gol attı
Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi FLAŞ GELİŞME! 5 eksik Ghezzal ve Larin...Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi FLAŞ GELİŞME! 5 eksik Ghezzal ve Larin... İşte tarihe geçen Galatasaray - Beşiktaş derbileri! Yarıda kalan maç, son dakika şampiyonluğu...İşte tarihe geçen Galatasaray - Beşiktaş derbileri! Yarıda kalan maç, son dakika şampiyonluğu... İspanyollar duyurdu! Emre Mor Levante'deİspanyollar duyurdu! Emre Mor Levante'de
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.