Fenerbahçe'ye bir sponsor daha

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Zamana dayalı iş modeliyle dünyada ilki gerçekleştiren ve ulaştırdığı siparişlerle kullanıcılarına 32 milyon saate yakın zaman kazandıran Getir, Fenerbahçe'mizin 'zaman sponsoru' oldu." ifadeleri kullanıldı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninin, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek'in katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İmza töreninde konuşan Kızılhan, "Bizim iş birliğimiz aslında geçen sezonun ikinci yarısı itibarıyla başladı. Zaman zaman ortak bazı paylaşımlar yaptık, marka birlikteliğimizi anons ettik. Lakin, bizim Getir ile olan duygusal bağımız ve hikayemiz, pandemi sürecinin en başında, o endişeli, herkesin ne yapacağını tam olarak bilemediği dönemde başladı. Getir, insanımız virüs endişesiyle evlerinden çıkmazken yaptığı servisle, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı. Fenerbahçe'miz için ise Getir, 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin sağlığı için uygulanan sokağa çıkma yasaklarında çok kıymetli, çok değerli bir çözüm ortağı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tütek ise şunları kaydetti:

"Getir'de olduğu gibi futbolda da toplam süre olan 90 dakikanın her biri tek tek çok önemli. İlk dakikalarda gelen kırmızı kart ve yenilen bir gol tüm hesapları alt üst ederken uzatmalarda atılan bir gol şampiyonluğu getirebiliyor. Kendimizi, zamanın son derece önemli, takım oyununun ön planda olduğu futbola çok yakın görüyoruz. Futbolda ise tarihi uzun yıllara dayanan, geçmişi başarılarla dolu Fenerbahçe ile çok güzel bir iş birliği içindeyiz."