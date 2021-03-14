Fenerbahçe'ye Fonseca'dan Cengiz Ünder müjdesi

Milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol atıp, 3 asist yaptı. Premier Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz'in ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılıyor.

Takımında yeterince süre alamayan ve sözleşmesindeki satın alma opsiyonuna rağmen önümüzdeki yaz Roma'ya geri gönderileceği konuşulan milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübünün teknik direktörü Paulo Fonseca, Cengiz Ünder konusunda sarı-lacivertlileri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Roma'nın teknik patronu Paulo Fonseca, DAZN ile gerçekleştirdiği söyleşide 23 yaşındaki sağ açığın planlarına uymadığını ifade etti.

"TAKIMIMDA YER ALMASI ZOR"





Fonseca yaptığı açıklamada, "Yönetim benim fikrimi almadan asla oyuncu seçmez. Ben takıma katkı sağlayacak bir futbolcu arıyorum. Bir noktayı açıklığa kavuşturmam gerekiyor: Hiçbir zaman Cengiz'in harika bir oyuncu olmadığını söylemedim. Tersine çok iyi bir oyuncu ama benim ideal takımımda yer alması zor. Farklı tarzda oynayan bir takım için kesinlikle mükemmel bir isim olacaktır." dedi.

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