Fenerbahçe'ye kötü haber! Marega Al Hilal ile anlaşmak üzere

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Moussa Marega Al Hilal ile masaya oturdu.

25 Nisan 2021 Pazar - 15:17
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Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona erecek Moussa Marega'nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları gündeme gelirken, Arap basınından flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı.
 
Sarı lacivertlilerin ilgisinin olduğu bilinen Marega'nın, rotasını Al Hilal'e çevirebileceği kaydedildi.
 
3 YILLIK 15 MİLYON
 
Bununla beraber Al Hilal yönetiminin yıldız futbolcuya 3 yıllık 15 milyon euro maaş önerdiği dile getirildi. Ayrıca Marega'nın menajerinin Al Hilal başkanıyla pazarlık aşamasında olduğu ifade edildi. Marega bu sezon toplamda 42 maça çıkarken 12 gol 5 asist üretti. (Fotomac)

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Etiketler: marega fenerbahçe al hilal
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