Fenerbahçe'ye kötü haber! Marega Al Hilal ile anlaşmak üzere

Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona erecek Moussa Marega'nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları gündeme gelirken, Arap basınından flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı.

Sarı lacivertlilerin ilgisinin olduğu bilinen Marega'nın, rotasını Al Hilal'e çevirebileceği kaydedildi.

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