Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Fenerbahçe Mesut Özil transferinde mutlu sona yakın. İtalyan basınına göre Juve, dünyaca ünlü yıldızın transferiyle ilgili girişim yapmama kararı aldı. Mesut Özil ile ciddi bir şekilde ilgilenen tek kulüp olarak Fenerbahçe kaldı. Bu haber Sarı-Lacivertliler için tam anlamıyla müjde oldu. İngiliz ekibinin kiralık göndereceği Mesut’un maaşının büyük bölümünü ödeyeceğini açıklaması da Kanarya’nın elini güçlendiriyor.

31 Aralık 2020 Perşembe - 8:36
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Fenerbahçe için ‘imkansız’ gözüken Mesut Özil transferi, son dönemde yaşanan gelişmeler ile bir anda ‘olası’ bir hale geldi. Arsenal, kadro dışı kalan yıldız futbolcu nedeniyle takım içinde yaşanan huzursuzluğun önüne geçmek için maaşının bir bölümünü karşılayarak kiralık gönderme kararı almıştı. Fenerbahçe ile birlikte Juventus, bu transferde adı geçen diğer kulüptü. Ancak İtalyanlar’dan gelen haber, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla rahatlattı.
 
 
Juventus’u yakından takip eden gazeteci Romeo Agresti, Siyah-Beyazlılar’ın dünyaca ünlü yıldızla ilgilenmediğini ve teklif yapmayacağını açıkladı.
 
İtalya’dan gelen bu haber, Mesut Özil transferinde Fenerbahçe’nin elini güçlendirdi. Şu anda Türk asıllı Alman yıldız ile ilgilenen başka bir takım yok. Sarı-Lacivertliler bu nedenle pazarlıklarda Arsenal’ın haftalık 350 bin Pound’luk maaşın büyük bir bölümünü ödemesini isteyecek. Mesut’u ekonomik koşullardan çok, menajer Mikel Arteta’nın üzerinde bir baskı unsuru olmaması için göndermeyi planlayan İngiliz ekibinin atacağı adım merakla bekleniyor.
 
 
Fedakârlık yapabilir
Mesut Özil, Sarı-Lacivertliler’de oynamak istediğini daha önce açıklamıştı. Fenerbahçe Yönetimi, ünlü yıldızdan da maaşı konusunda fedakârlık yapmasını talep edebilir. Eğer 32 yaşındaki orta saha oyuncusu da bu talebe olumlu yaklaşırsa, taraftarların yıllardır hayalini kurduğu fotoğrafı kısa süre içerisinde görebiliriz: Çubuklu formayla poz veren Mesut Özil... (Fanatik)
 
 

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Etiketler: Mesut Özil Fenerbahçe Arsenal transfer
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