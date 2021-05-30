Fenerbahçe'ye müjde! Samatta için sıraya girdiler

Belçika'daki performansıyla dünya futbolunda adını duyuran Mbwana Samatta, Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kalmıştı.

Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonunu devreye sokacak olan Kanarya, Samatta ile yolları hemen ayırmak istiyor.

Alınan bilgiye göre Tanzayalı oyuncuyla Belçika'dan eski kulübü Genk'in yanı sıra Club Brugge ve Anderlecht ciddi anlamda ilgileniyor. Samatta için kiralık dahil tüm teklifler değerlendirilecek.