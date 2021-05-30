Fenerbahçe'ye müjde! Samatta için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de transferi papatya falına dönen Samatta için Club Brugge, Genk ve Anderlecht devrede...

30 Mayıs 2021 Pazar - 15:35
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Belçika'daki performansıyla dünya futbolunda adını duyuran Mbwana Samatta, Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kalmıştı.
 
Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonunu devreye sokacak olan Kanarya, Samatta ile yolları hemen ayırmak istiyor.
 
Alınan bilgiye göre Tanzayalı oyuncuyla Belçika'dan eski kulübü Genk'in yanı sıra Club Brugge ve Anderlecht ciddi anlamda ilgileniyor. Samatta için kiralık dahil tüm teklifler değerlendirilecek.
 
28 yaşındaki Mbwana Ally Samatta, Fenerbahçe'de bu sezon 30 maça çıkarken toplam 6 gol kaydetti. 1543 dakika süre alırken, 257 dakikaya 1 gol sığdırdı.

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Etiketler: samatta genk brugge
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