Fenerbahçe'ye Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu müjdesi

Perşembe günü E.Frankfurt'la kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu müjdesi geldi.

14 Eylül 2021 Salı - 9:50
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Dimitris Pelkas, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmişti. Ancak tam da ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçı öncesi omzundan sakatlandığı için takımını yalnız bırakmıştı. Ferdi Kadıoğlu ise geçen hafta idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemedi.
 
Her iki oyuncunun da iyileşmesi, Vitor Pereira’ya rahat bir nefes aldırdı. Ferdi, bu sezon hiç alışık olmadığı bir bölgede, sol kanat beki olarak görev yapmasına rağmen performansıyla alkış aldı. Ferdi, Milli aradan önceki son maç olan Altay karşılaşmasında 1 gol atıp 1 de asist yaparak galibiyeti getiren isim olmuştu. Pelkas’ın dönüşü ise hücum hattında yaşanan sıkıntının çözülmesi açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.
 
İki oyuncudan kötü haber
 
Pelkas ve Ferdi’nin dönüşü sevindirse de Sivasspor maçında yaşanan sakatlıklar moral bozmuştu. Adalelerindeki sorunlar nedeniyle kenara gelmek zorunda kalan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci’de yırtık tespit edildiği öğrenildi. Her iki oyuncunun da yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmaları bekleniyor. Perşembe günkü Frankfurt maçında bu ikilinin yanı sıra sakatlıkları süren Sosa ve Nazım ile UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Serdar Dursun ve Burak Kapacak da forma giyemeyecek.

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Etiketler: pelkas ferdi kadıoğlu fenerbahçe
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