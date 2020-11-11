Fenerbahçe'ye Samatta'dan şok haber

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Samatta 10 gün sahalarda uzak kalacak.

11 Kasım 2020 Çarşamba - 10:25
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de kritik zirve! Pirlo Erol Bulut'u kıskandı! 'Ayağa kalkmayı bileceğiz' Geldi 2 tane attı sonra bir daha görünmedi! Ve beklenen oldu! Caner Erkin...

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'dan kötü haber...
 
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçlar için Tanzanya Milli Takımı'nın kampına davet edilen yıldız futbolcunun sakat olduğu belirtildi. 27 yaşındaki Tanzanya'nın 13 Kasım'da Tunus ile oynayacağı karşılaşmada oynatılmayacağı öğrenildi.
 
Ağrıları bulunan ve dinlendirilecek olan yıldız futbolcunun 17 Kasım'da tekrar Tunus ile oynanacak maç öncesi durumuna bakılacağı ifade edildi. Tanzanya basını, Samatta'nın oynamayacak olmasının büyük eksiklik olacağını yazarken, tecrübeli futbolcunun en az 10 gün sahalardan uzak kalabileceğini iddia etti.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: samatta fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Yusuf Yazıcı hakkında gündem belirleyen ifadeler! Yusuf Yazıcı hakkında gündem belirleyen ifadeler!
Kruse'ye skandal mektup! 'Seni beyinsiz'Kruse'ye skandal mektup! 'Seni beyinsiz' Cenk Tosun 'Çubukluyu' giymeye geliyorCenk Tosun 'Çubukluyu' giymeye geliyor Ve Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Uzun süredir bekletiyormuşVe Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Uzun süredir bekletiyormuş
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.