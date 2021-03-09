Fenerbahçe'ye şok! PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

AA 09 Mart 2021 Salı - 20:57 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 21:00
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TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları  gerekçesiyle Selahattin Baki ile Turgay Ciner'in tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk  edildiği belirtildi.
 
Yukatel Denizlisporlu futbolcu Sakıb Aytaç'ın talimatlara aykırı  hareketi, Atakaş Hataysporlu oyuncu Youssouf Kone'nin ise kural dışı hareketi  nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.
 
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa kulüplerinin de çeşitli  sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
 
TFF 1. Lig'den Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altay ve  Tuzlaspor'un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği ifade edildi.
 
Öte yandan Bursasporlu futbolcu Mehmet Ataberk Dadakdeniz'in ise  Beypiliç Boluspor ile oynanan müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli  olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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Etiketler: Fenerbahçe PFDK Selahattin Baki
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