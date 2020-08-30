Fenerbahçe'ye transferde Eran Zahavi şoku!

30 Ağustos 2020 Pazar - 20:47
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İsrail
li golcü Zahavi için flaş bir gelişme yaşandı.
İsrail basınından yer alan habere göre; Maccabi Tel Aviv
, eski oyuncusu Zahavi'yi kadrosuna katmak istiyor.
CAZİP BİR TEKLİF HAZIRLIYOR
Maccabi'nin, 33 yaşındaki oyuncuya İsrail'e dönmesi için yakın zamanda cazip bir teklif sunacağı belirtildi.
Yıldız golcünün, kariyerinin son yıllarını ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Çin ekibi Guangzhou R&F'den ayrılmak üzere olan Zahavi, Instagram
hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeye başlamıştı.