Fenerbahçe 'Yeni Eljif Elmas' Luka Stankovski ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe Rabotnicki'de oynayan 19 yaşındaki orta saha Luka Stankovski ile anlaşmak üzere.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 11:28
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz çalımı Yeni adresi merak ediliyordu! Süper Lig ekibiyle anlaştı Fenerbahçe'de bomba iddia! Ömer Faruk Beyaz kadro dışı kaldı Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e gitti Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki 4 ayrılığı açıkladı

Fenerbahçe, Rabotnicki forması giyen orta saha oyuncusu Luka Stankovski’yi kadrosuna katmak için ilk hamlesini yaptı.
 
TRT Spor'un haberine göre; Stankovski'nin kulübüyle resmi görüşmelere başlandı. Fenerbahçe'nin haricinde Dinamo Zagreb de oyuncuyu transfer etmek istiyor. 
 
2002 doğumlu Makedon futbolcu 1.90 boyunda. Orta saha bölgesinde görev alan Luka, Makedonya U19 takımında da forma giyiyor.
 
Luka Stankovski kimdir?
 
Kuzey Makedonya’da doğan genç oyuncu kariyerine FK Vardar’ın altyapısında başladı. Daha sonra Rabotnicki Skopj takımının altyapısına geçen Stankovski, bu sezonun başında A takıma yükseldi.
 
Bu sezon Rabotnicki Skopje takımıyla 15 maça çıkan genç futbolcu 7 gol atarken 2 de asist kaydetti.

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Luka Stankovski FENEBRAHÇE
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 'Yeni Eljif Elmas' ile görüşmelere başlandı Fenerbahçe'den bir transfer daha! 'Yeni Eljif Elmas' ile görüşmelere başlandı
Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ta deprem! N'Koudou'dan şok hamleŞampiyonluk yolunda Beşiktaş'ta deprem! N'Koudou'dan şok hamle Fenerbahçe'ye transferde son dakika şoku! 250 bin euro için anlaşma bozulduFenerbahçe'ye transferde son dakika şoku! 250 bin euro için anlaşma bozuldu Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Fatih Terim çıldıracakFenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Fatih Terim çıldıracak
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.