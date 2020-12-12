Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: 0 - 2

12 Aralık 2020 Cumartesi - 18:34
| Son Güncelleme : 12 12 2020 - 19:38
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
35'
Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Caner'in ortasında Ozan Tufan
'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
32' Adem Büyük'ün ciddi bir şeyi yok. Maç kaldığı yerden devam ediyor.
30'
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurup sağlık
görevlilerini sahaya davet etti.
27' Fenerbahçe oyunun son bölümünde baskısını arttırdı!
25' Fenerbahçe etkili geldi! Ferdi'nin sağ kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında Pelkas dokunamadı.
23' Umut Bulut böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
22'
Sol kanattan Kubilay'ın ortasında iyi hareketlenen Umut Bulut
, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Umut Bulut
9'
Malatyaspor gole çok yaklaştı! Acquah'ın nefis pasında savunma arkasına sarkan Tetteh'in kafa vuruşunda kaleci Altay
gole izin vermedi.
16' Sağ kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül kafayla topu aşırttı. Top auta gitti
14' Şu ana dek Yeni Malatyaspor'un %56'lık topla oynama üstünlüğü var.
13' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan Gökhan Gönül ceza sahasına girer girmez yerden çevirdği top savunmaya çarpıp kaleci Ertaç'ta kaldı.
8' Penaltı vuruşunda topun başına gelen Malatyaspor topu ağlara gönderdi.Gol - Adem Büyük
7' Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Tisserand'ın müdahalesiyle Tetteh yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.
4' Sağ kanattan Chebake'nin ortasında kaleci Altay topu yumrukladı.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Cisse.
YENİ MALATYASPOR:Ertaç, Hafez, Hadebe, Semih, Issam, Youssouf, Acquah, Adem, Kubilay, Umut, Tetteh