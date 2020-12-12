Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: 0 - 2

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Caner'in ortasında 35'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Caner'in ortasında Ozan Tufan 'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

32' Adem Büyük'ün ciddi bir şeyi yok. Maç kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurup 30'Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

27' Fenerbahçe oyunun son bölümünde baskısını arttırdı!