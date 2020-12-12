Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İlk 7 haftada 14 puan toplayıp sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, son 4 maçta ise 2 yenilgi alıp taraftarlarını şaşırttı. Denizli deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyen Luiz Gustavo ilk 11'e geri dönecek, Kemal Ademi maç saati netleşecek. Sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti maç kadrosunda olmayacak. Serdar Aziz cezalı. TD Erol Bulut 'un savunma ikilisini "Sadık, Tisserand" ile oluşturması, Ozan Tufan 'ı savunmaya daha yakın Jose Sosa'yı ise hücuma daha yakın kullanması bekleniyor.

Son 3 lig maçında yenilgisi olmayan, haftaya 10 maçta 13 puanla 12. sırada giren Yeni Malatyaspor'da savunmadan Wallace sakat. Hücumdan Jody Lukoki de henüz iyileşmedi, Christian Cueva kadro dışı bırakılmıştı. TD Hamza Hamzaoğlu 'nun hücum merkezinde Benjamin Tetteh ile oynaması, arkasında ise "Adem, Kubilay, Umut" gibi fizik gücü yüksek isimleri tercih etmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 11 maçın 7'si "2.5 ÜST" bitti, bu 7 maç aynı zamanda "KG VAR" oldu.

- Yeni Malatyaspor'un deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ü "KG VAR" oldu.

- Yeni Malatyaspor, 2020/21 Süper Lig sezonunda en fazla kafa golü yiyen 3 takımdan 1'i iken, Fenerbahçe ise bu sezon kafayla en çok gol atan takım konumunda...

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